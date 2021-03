Eigenwijs en gek van techniek: in zijn talentenfabriek in Geldrop sleutelt Marc Evers aan nieuwe ASML's

Met het openen van B&B komt droom van Nathalie en Dennis uit Geldrop uit

26 maart GELDROP-MIERLO - Het is nog even doorwerken, maar nog een paar weken en dan gaat B&B Neeltje Soet in Mierlo open. Dennis en Nathalie Schuurman heten vanaf 1 mei de eerste gasten welkom op hun woonboerderij annex B&B aan de Trimpert 25 in Mierlo.