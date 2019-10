Eind aan dalende ozb Nuenen

Nuenen gaat ook de pijn voelen van de stijgende kosten van de jeugdhulp en tegenvallende inkomsten uit Den Haag. De extra kosten voor jeugdzorg in Nuenen stijgen volgend jaar naar 1 miljoen euro, terwijl rekening was gehouden met 7,5 ton. Om de kosten te dekken gaat de gemeente bezuinigen en de inwoner meer belasting betalen.

Trend

De ozb in Nuenen daalde de afgelopen jaren maar aan die trend is een einde gekomen. De totale lasten van een gemiddeld Nuenens huishouden stijgen volgend jaar met 20 euro naar 883 euro.

Het ozb-tarief voor de Nuenense huiseigenaar daalt weliswaar maar door de woningwaardestijging (ruim 6 procent) gaat hij meer betalen. De stijging komt neer op een inflatiecorrectie van 2,5 procent. In vergelijking met omliggende gemeenten houdt Nuenen het hoogste tarief.

Afval

Het ozb-tarief voor bedrijven gaat wel omhoog. En ook de afvalstoffenheffing stijgt. De Nuenenaar gaat meer betalen voor minder ophaalrondes. GFT-afval wordt in de zomermaanden van 2020 tweewekelijks ingezameld (in plaats van iedere week). Ook het tarief van de milieustraat gaat omhoog (met 10 procent).

Om te bezuinigen schrapt de gemeente bijvoorbeeld de ambitie om groenste gemeente van Nederland te worden, een idee uit het coalitieakkoord van W70, GroenLinks, CDA en Natuurlijk Nuenen. Ook het budget voor dorps- en wijkraden verdwijnt.

Spaarpot

Ondanks de bezuinigingen en belastingverhoging komt Nuenen volgend jaar nog 1,7 ton tekort. Wethouder Joep Pernot (Financiën) wil de spaarpot van de gemeente aanspreken om het gat te vullen.

Cameratoezicht

Ondanks het eenmalige tekort is er toch ruimte om aan enkele wensen van de gemeenteraad te voldoen. Zo komt er voor 60.000 euro tijdelijk cameratoezicht op bedrijventerrein Eeneind. Nuenen kiest voor preventief toezicht door vier camera's waarvan de beelden niet rechtstreeks worden bekeken. Aan het eind van volgend jaar bepaalt de gemeente of het cameratoezicht blijft of verdwijnt.

,,We hebben de dalende trend van de ozb helaas niet kunnen voortzetten’’, zegt de wethouder in een toelichting op zijn begroting. Anderzijds is hij gelukkig dat de tekorten op jeugdzorg in vergelijking met andere gemeenten meevallen. ,,We hoeven niet rigoureus te bezuinigen. Het effect van de wispelturige inkomsten uit het gemeentefonds hebben we goed kunnen controleren.’’

Grote investeringen