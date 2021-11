Eindelijk deal over Geldrops zwembad: opknapbeurt van 2 miljoen en gemeente schiet voor

Gel­drop-Mier­lo: investeren in Smelen? Oke: maar dan wel zwembad terug graag

GELDROP - Het is toch niet helemaal ondenkbaar dat de gemeente investeert in het opknappen van de Smelen in Geldrop. Maar dan alleen op voorwaarde dat huidige eigenaar Laco het zwembad na een aantal jaren teruggeeft aan de gemeente.

