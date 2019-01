Eindelijk overeenstemming over nieuw centrum Geldrop

GELDROP - De politiek van Geldrop-Mierlo is er eindelijk in grote lijnen uit. En dat betekent dat binnenkort begonnen kan worden met het opknappen en herinrichten van het Geldropse centrum.

De Heuvel (het winkelhart van Geldrop) wordt opnieuw ingericht op de manier zoals dat in de Korte Kerkstraat ook gebeurd is. Het stukje Heuvel tussen restaurant Heerenhuys 23 aan het Horecaplein en de ING-bank wordt helemaal autovrij. Het Horecaplein wordt in de toekomst ook autovrij. Maar voorlopig blijft er verkeer van en naar het Heuvel-marktplein over rijden.

Draagvlak

In grote lijnen gaat het plan hier op neerkomen. Omdat voor deze maatregelen breed politiek draagvlak is. Een definitief voorstel wordt in maart ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. En dan beginnen de werkzaamheden zo snel mogelijk. Maar de allereerste maatregel is het verwijderen van de drempeltjes op het Horecaplein, zo zegde wethouder Hans van de Laar toe na aandringen van D66-fractievoorzitter Ton van Happen. Door die richeltjes is al menig fietser onderuit gegaan.

Kikkerkoor

Waar de politieke kikkers tot nu toe links en rechts uit de kruiwagen sprongen als het over de herinrichting van het centrum ging, zongen ze maandagavond in harmonieus kikkerkoor. Een bijeenkomst vorige week achter gesloten deuren bleek een heilzaam effect te hebben.

Bij die bijeenkomst werd afgesproken om de korte en lange termijn visies uit elkaar te halen. En dus is nu gekozen voor een variant die snel uitvoerbaar is, maar vervolgacties niet in de weg staat. Het brede draagvlak werd gecreëerd door de toezegging van het college om op een later moment verder te praten over hoe het op de lange termijn moet met het centrum. Het gaat dan bijvoorbeeld over de mate waarin blik (auto's) verdwijnt en groen verschijnt. En daarover verschillen de meningen nogal.

Monorail

Ook over de toekomst van de supermarkten Albert Heijn en Nettorama in het centrum en over de manier waarop het kasteel en de kinderboerderij betrokken moeten worden bij een groen winkelhart wordt verschillend gedacht. Zo wil de DGG op termijn wel ondertunneling van de Mierloseweg die nu een verbinding tussen kasteelpark en centrum onmogelijk maakt. GroenLinks denkt aan een overbrugging en de VVD gooide gekscherend een monorail in de groep.

Doorsteek

Over een autovrij Horecaplein ‘op termijn’ tekent zich in ieder geval een ruime meerderheid af. Maar dat kan pas gerealiseerd worden als er een andere verkeersontsluiting komt van het Heuvel-marktplein. Een optie is een doorsteek richting Langstraat via een onderdoorgang op de plek aan de Heuvel waar nu het ABN AMRO gebouw staat. Het is een optie waar volgens wethouder Van de Laar al aan gewerkt wordt.