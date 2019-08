Eindelijk verwijzing naar Mierlose oorlogsslachtoffers

Een van de kartrekkers achter de plaquette, die een plekje krijgt bij het monument uit 1994, is Rinus Sloots (76). Zijn achternaam is onlosmakelijk verbonden met Mierloos grootste en bekendste oorlogstragedie. Een drama waarbij vrijwel een volledig gezin omkwam. Op één zoon na: Rinus’ vader Frans. Die keerde in 1945 na in Zeist te hebben ondergedoken terug naar Mierlo, in de verwachting te worden herenigd met zijn ouders, drie broertjes en twee zusjes.