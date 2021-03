Eindelijk weer naar kindcentrum De Wonderwereld: ‘Mogen we maandag weer?’

De rode loper is uitgerold, overal hangen ballonnen, er is limonade en er staat een popcornmachine. Het lijkt wel feest en dat is het ook een beetje. Zowel de medewerkers van De Wonderwereld als de kinderen en hun ouders zijn blij elkaar weer even te zien.

Jake-Riddem (5) mist zijn juf heel erg, zegt hij verlegen ,,En mijn vriendje Boy. Die heb ik heel, heel erg lang niet meer gezien.” Zijn oma Anita vult aan: ,,Zo gezellig hier. Het is voor de kinderen net een uitje, een feestje. Niet alleen voor hen is het belangrijk om weer even elkaar te zien, ook voor ons, ouders en opa’s en oma’s, is het vandaag even genieten van de sfeer en het contact.”

Lynn (8) mist haar juffen ook. ,,Ik mis mijn vriendinnetjes van de BSO, het samen buitenspelen en de spelletjes die we altijd doen.” Haar eerste vraag aan juf Suzy is dan ook: ,,Mogen we maandag weer komen?”

De buitenschoolse opvang van kindcentrum De Wonderwereld in Mierlo is sinds december alleen geopend voor noodopvang. ,,We vangen volgens de RIVM richtlijnen alleen de kinderen op van ouders met cruciale beroepen”, legt pedagogisch medewerkster Suzy de Reede uit. ,,Dat betekent dat heel veel kinderen die normaal bij ons overblijven, voor of na school, we sinds half december vorig jaar niet meer hebben gezien. We missen iedereen enorm.” Collega Roos Arends vult aan: ,,Er zijn kinderen die hier al heel wat jaren komen. Van baby af aan tot en met groep 8.”

,,In de voorjaarsvakantie zijn we nog wel aan deur geweest bij de kinderen”, zegt medewerkster Stefanie van Kuijen. ,,We hebben een doe-boek afgegeven en ieder kind kreeg een zelfgemaakte kersenflap. Het was zo leuk om elkaar weer even te zien. Het gemis is er van twee kanten. Er is veel minder leven in de brouwerij.”

De Reede, Arends en Van Kuijen kwamen op het idee van een walk-thru. ,,Een contactmoment om te laten zien dat we elkaar niet vergeten zijn. Uit het oog, maar niet uit het hart!”

Geen knuffel

Zodoende werd op maandag 22 maart de rode loper uitgelegd en ballonnen opgehangen. Ook kregen de kinderen wat lekkers en een klein cadeautje. ,,Het enige wat helaas niet kan is het geven van een stevige knuffel”, zegt De Reede.