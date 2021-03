Eindhovenaar (77) maakt film over historie van bijzonder bedrijf uit Geldrop: ‘Die wereldpatenten!’

Coronas­teun voor cultuursec­tor ligt in veel gemeenten nog op de plank: ‘Wat te doen met ruim zes miljoen?’

13 maart EINDHOVEN - De miljoenen euro's die gemeenten kregen om de lokale cultuursector te steunen in coronatijd liggen op veel plekken nog op de plank. Ook in Zuidoost-Brabant is onduidelijk waar de in totaal overgemaakte 6,6 miljoen precies naartoe gaat. Vooral omdat gemeenten vrij zijn het geld naar eigen inzicht uit te geven. ,,Misschien gaat het in plaats van cultuur wel naar jeugdzorg.”