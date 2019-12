Eindhovenaren horen eisen tot vijf jaar cel voor runnen van een ‘drugs Ikea’ in Nuenense loods

Een jaar na het drama aan het Park in Nuenen: herden­kings­bij­een­komst voor Oskar Pudelko

9:58 NUENEN - Het lijkt een gewone herdenking. De herdenking die je die houdt als een geliefde precies een jaar geleden is overleden. De datum is in je geheugen gegrift, de dagen er naar toe wordt de brok in je keel dikker en kruipen tranen hoger. Bij deze herdenking is dat net zo.