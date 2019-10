Eindhovense zwaargewonde ‘ripper’ nu al vrij

Johan P. (23) zou Dennis M. (30) hebben geholpen bij een overval op een drugsdealer. M. kwam augustus vorig jaar vijf kilo hennep kopen bij een man in Geldrop. Volgens hem trokken de twee Eindhovenaren een pistool. De dealer kon een samouraizwaard pakken en hakte daarmee in op P. Deze werd zwaar gewond.

Het OM eiste tegen beide mannen twee jaar cel. Voor P. zou een half jaar voorwaardelijk zijn, als pleister op de zware verwondingen. Als rechters snel zien dat hun straf korter is dan het voorarrest –P. zit al een jaar achter tralies – kunnen ze de verdachte vroegtijdig laten gaan door dat voorarrest te schorsen. Het OM had in dit geval geen bezwaar. M. blijft wel in de cel, hij had meer op zijn kerfstok.