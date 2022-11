Elektrische deelauto’s voor Park Luistruik: ‘Het is voordelig en werkt prima’

NUENEN - Een auto delen is niet nieuw. Maar dat kan in Nuenen nu met een elektrische. Met twee parkeerplekken gaat het deelauto project van OnzeAuto in Park Luistruik van start.

Leden schrijven zich in en na installatie van de app kan of de kleinere Opel Corsa of de Hyundai Kona gezinsauto worden meegenomen. ,,Het werkt simpel”, vertelt gebruiker Jeroen Moviat. ,,In de app kies ik de datum en begin- en eindtijd en dan heb ik de auto gereserveerd. Alleen ik kan dan met de app de auto openen.” Moviat woont heel gunstig tussen de twee standplaatsen in. De ene staat op het Vincent van Goghplein, de andere op het Dwèrspad. ,,Het is nog niet voorgekomen dat ik heb misgegrepen.”

,,Er zijn tien deelnemers en daar kunnen er nog bij. Wij gaan uit van circa 10 gebruikers per auto”, vertelt Bram Veldhuis van OnzeAuto. ,,Wij zijn al enkele jaren geleden benaderd door VOF De Luistruik of we interesse hadden om een project op te zetten. Zijn er deelauto’s, dan is de behoefte aan parkeerplekken kleiner en is er meer ruimte voor groen of woningen. Ontwikkelaars kijken niet alleen naar duurzaam bouwen, maar ook naar de inrichting van het gebied. En omdat er parkeerplekken met laadpalen gefaciliteerd moeten worden, werken we samen met de gemeente.”

Interessepeiling

,,We hebben een interessepeiling uitgezet en ons bekendgemaakt met flyers en bewonersbrieven om te zorgen voor voldoende draagvlak. Park Luistruik is het project voor twee jaar aangegaan en staat garant. Het is trouwens niet zo dat alleen bewoners van de nieuwe wijk lid kunnen worden, dat mag iedereen. Je moet wel naar de vaste plek van de auto en na gebruik moet de auto daar weer worden opgeladen.”

Moviat: ,,Ik moest even wennen aan het idee geen eigen auto meer te hebben, maar ben er blij mee. Het is voordelig en werkt prima. Het is een besloten systeem en met de gebruikers zitten we in een appgroep en wisselen gegevens uit. Daardoor is er veel verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe.”

Omslagpunt

,,Er zijn grofweg drie redenen om mee te doen”, weet Veldhuis. ,,Geld, milieu en ruimte op straat. Iedere deelauto vervangt 5 tot 6 auto’s. Op onze site kan worden gekozen tussen vier verschillende contracten, afhankelijk van hoeveel je rijdt. Ergens tussen de 12.000 en 15.000 km ligt het omslagpunt. Rijd je meer, dan is de deelauto duurder. Mensen hebben vaak even tijd nodig om aan het idee te wennen de eigen auto weg te doen, dat is een proces. Maar je merkt dat de beleving van autorijden verandert. Men is steeds meer kostenbewust, wil duurzaam zijn maar toch veilig van A naar B. En dan komt de deelauto in beeld.”