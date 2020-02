Elkaar en de samenleving helpen met Dorpsleerbedrijf Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - De was doen of het strijkwerk voor iemand die het niet meer kan, klussen of werken in de tuin. Of juist jouw vakmanschap leren aan een ander. In het Geldrop-Mierlose Dorpsleerbedrijf helpen mensen elkaar én de samenleving een stapje vooruit.

Dat is althans de bedoeling van het initiatief waarin de gemeente Geldrop-Mierlo de komende twee jaar ruim 130.000 euro investeert. Als het project succesvol is, wordt het verlengd.

In Geldrop is al een pand waarin -en van waaruit- het Dorpsleerbedrijf gaat opereren. Dat staat aan het Tournooiveld 10, vlakbij het NS station. In Mierlo wordt nog een pand gezocht. De officiële opening is op 1 april.

Meedoen is het centrale thema in de netwerkorganisatie die wordt opgezet naar voorbeeld van het Helmondse Stadsleerbedrijf. Daar is het aantal deelnemers in drie jaar tijd gestegen van honderd naar 531.

Iedereen is welkom

In Geldrop-Mierlo wordt samengewerkt met welzijnsinstelling LEV Groep -die het Dorpsleerbedrijf gaat organiseren- en Senzer en en Summa -die mensen gaan verwijzen-. ,,Maar, iedereen is welkom bij het Dorpsleerbedrijf", benadrukt wethouder Peter Looijmans (DGG, sociaal domein). ,,Dus ook senioren die hun ambacht willen doorgeven of anderen die het gewoon fijn vinden om iets te dóen”. ,,Bij het Dorpsleerbedrijf kan iedereen laten zien wat hij of zij wél kan. En hoe leuk het is om te groeien”, aldus de gemeentewoordvoerster.

Het is volgens hem belangrijk dat iedereen die zich meldt, ook gemotiveerd is. Senzer gaat onder de uitkeringsgerechtigden voor wie het nu niet mogelijk is betaald werk te vinden op zoek naar vijftig deelnemers voor het leerbedrijf. ,,We hebben afgesproken dat ze wel enige zachte dwang mogen uitoefenen en dat ze natuurlijk mogen proberen mensen te motiveren. Maar mensen moeten het wel zelf zien zitten. En wij denken ook dat die er genoeg zijn", aldus een woordvoerster van de gemeente. In Geldrop-Mierlo zijn ongeveer 750 mensen die langdurig een bijstandsuitkering hebben.

De twee keer ruim 66.000 euro die de gemeente investeert is bedoeld voor begeleiding van het project. Maar de verwachting is dat het Dorpsleerbedrijf ook zeker geld gaat opleveren. Er zijn mensen die de was en de strijk laten doen en de hulp daarvoor mogen betalen met via de gemeente toegewezen Wmo-geld. Als het Dorpsleerbedrijf wordt ingeschakeld kan de gemeente zich die uitgaven besparen. ,,En terwijl de was draait kan de vrijwilliger van het Dorpsleerbedrijf ook nog een boterhammetje smeren voor de cliënt. Dat is nog eens een win-win-situatie", aldus Looijmans.