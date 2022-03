Emma Vrijburg (19, VVD) en Eric Ketelaars (63, DGG) alsnog in Geldrop-Mierlose gemeenteraad

Verkiezin­gen gaan ook over die rotonde: maar wie wil winnen, zet het klimaat op één

HELMOND/EINDHOVEN - Natuurlijk gaan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag over de toekomst van het gemeenschapshuis of het verleggen van een rotonde. Maar in al dat lokale verkiezingsgeweld eisen sommige thema's overal een hoofdrol op. Met duurzaamheid als verrassende nummer één.

15 maart