Emoties in multimediaal spektakel ‘Margot’ vertalen naar muziek

Maandagavond troffen acteurs en brassband elkaar voor een repetitie en de voorstelling Margot valt steeds meer in elkaar. Ook regisseur Geert Niland, componist Kevin Houben en Merlijn Passier en Ans Messerschmidt die zorgen voor filmische beelden van Van Goghlocaties, maken deel uit van het spektakel.

,,De uitvoering ‘Aber…’ kreeg een tien. Een uitdaging, met welk Nuenens verhaal kunnen we dit overtreffen? Hoe zijn we origineel?", vertelt Joost Sluijter namens de brassband. ,,Van Gogh spreekt aan maar zijn verhaal kent iedereen in Nuenen zo onderhand wel. We kwamen op het dramatische liefdesverhaal van Margot Begemann en Vincent en werden enthousiast. Van dát verhaal kunnen we de emoties muzikaal vertalen. We wilden zoveel mogelijk het werkelijke verhaal vertellen en daarvoor was research nodig.”

Deze research leidde tot de ontdekking dat Van Gogh honorair lid was van de brassband bij de oprichting.

Script

Organisator Rick Godtschalk: ,,In het stuk kijken we via Margot naar het Nuenen van toen en we zien Vincent door haar ogen. We hebben Geert Niland gevraagd om aan de hand van wat bekend is het script te schrijven en het stuk te regisseren. Het wordt door professionele acteurs gespeeld, Babette Holtmann en Bob Jacobs nemen de rollen van Margot en Vincent voor hun rekening.”

Godtschalk: ,,Margots emoties worden omgezet in klanken. Bij ‘Aber…’ kozen we bestaande muziek bij het verhaal. Voor ‘Margot’ is de muziek speciaal gecomponeerd. Bij de brassband dachten we ‘van wie toeteren we de muziek lekker weg?’ en kwamen uit bij Kevin Houben. Hij heeft een compositie geschreven die het verhaal muzikaal gaat verklanken en die door onze dirigent Jan Koolen wordt gedirigeerd. Als verbindend muziekstuk kozen we voor de sombere Psalm 103.”

Droef en donker

De compositie klinkt droef en donker. Vooral omdat een brassband het speelt, krijgt het veel lading. Houben is enthousiast vanwege het kaliber van de thematiek en de passie van de organisatie. ,,Ik wilde dit doen! Ik heb veel gelezen over Vincent en Margot en de rondleiding van een tijd geleden voegde veel toe aan mijn gevoel hierover.”

Al in maart was er een preview in het Van Goghkerkje. Die dag bezochten regisseur Niland en componist Houben bekende Van Gogh hot spots en maakten ze voor het eerst kennis met elkaar en met elkaars werk. Dit leidde tot een explosie van inspiratie.

Niland heeft het script zo goed als af: ,,Er is zoveel informatie over Van Gogh. Ik ga mijn uitsnede uit die grote Vincent-taart nemen. Het verhaal van Margot en Vincent is eigenlijk een variant op Romeo en Julia. Er gaat iemand dood… Bijna. Ze moeten een soort spiegel in elkaar hebben gezien.”

Beeldkunstenaar Ans Messerschmidt en creatief adviseur Merlijn Passier (oud-Nuenenaar) voegen aan het stuk beelden toe ter ondersteuning van muziek en toneel. Het Van Goghkerkje, het domineeshuis en Nune Ville zijn daarbij bekende locaties. ‘Margot’, een muzikale vertelling op basis van een verhalend muziekstuk, met toneel en film, gespeeld op locaties van toen, wordt op 22 en 23 oktober uitgevoerd. De kaartverkoop is gestart: Margot-Vincent.nl.