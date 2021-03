Emoties na parasol als gift; ondernemer Nuenen helpt collega Geldrop een handje

GELDROP/NUENEN - Hoe kunnen ondernemers elkaar helpen tijdens de crisis? Dat had interieurbouwer Ruud Geurds zich samen met zijn vrouw Monique al vaak afgevraagd. Toen hij hoorde dat Restaurant De Zwaan in Geldrop wilde investeren in zonwering, besloot hij een helpende hand toe te steken.

Met het bedrijf van Ruud en Monique, Geurds interieurbouw Nuenen, ging het ondanks of juist dankzij corona prima. ,,Vooral in de eerste lockdown wilden veel mensen hun huizen verbeteren. En ook nu, met de tweede lockdown hebben we niets te klagen.’’

Quote Ik ben er trots op dat Ester en ik het team, ondanks acht maanden sluiting, bij elkaar hebben kunnen houden Bert-Jan de Win, Restaurant De Zwaan

Klagen doet Bert-Jan de Win (45) van Restaurant De Zwaan ook niet, hoewel hij het moeilijk heeft. ,,Mijn vrouw Esther is weer gaan werken. Ze is verpleegster en werkt nu in de thuiszorg. Door het extra geld hoeven we geen personeelsleden te ontslaan. Ik heb een mooi team en ik ben er trots op dat Ester en ik het, ondanks acht maanden sluiting, bij elkaar hebben kunnen houden.’’

De overheidssteun helpt een handje, maar vergoedt niet het hele bedrag voor personeel en vaste lasten. De afhaalmenu’s brengen wat geld in het laatje, maar na een jaar corona is het spaargeld van De Win op. ,,Met Pasen mogen misschien de terrassen open en om daar optimaal gebruik van te maken, is een parasol die het bestaande terras uitbreidt een goede investering. In april kan het nog koud zijn en het wordt dus een parasol met verwarming.’’

Investeren ondanks slechte tijden

Dat kwam Geurds (41) ter ore toen hij een klusje opknapte voor de schoonmoeder van De Win. Hij kende de restauranthouder doordat hij in 2017 het interieur voor Restaurant De Zwaan maakte. ,, De horeca heeft het echt zwaar. Dat De Win wilde investeren ondanks de slechte tijden, vond ik mooi. Mijn vrouw was het er meteen mee eens en ik besloot de helft van de zonwering voor mijn rekening te nemen. Ondernemers onder elkaar kunnen dingen mogelijk maken.’’

Na het telefoontje dat er 2000 euro hulp kwam, was De Win diep geraakt. ,,Vooral het gebaar, daar was ik van onder de indruk. Bij de eerste lockdown had ik een saamhorigheidsgevoel, maar bij de tweede had ik het idee dat ik er helemaal alleen voor stond. En dat deed wat met mijn emotionele welzijn. Ik had nergens meer zin in, zelfs niet om weer open te gaan. Het contact met het personeel en met de klanten, dat mis ik.’’

Kleine protestactie

Hoezeer De Win ook achter de coronaregels staat, de beelden op tv van het Vondelpark tijdens het mooie weer van de afgelopen week staken wel. En niet alleen de beelden op tv. ,,Hier voor mijn deur zaten zes mensen dicht op elkaar op een bank een zelf meegebracht broodje te eten.’’ Dat bracht hem tot een kleine protestactie. Hij sloot het terras af met linten en hing een bord op: coronaproof, maar gesloten.

Het uitzicht dat er misschien met Pasen iets mag, bracht hem nog niet in actie. Wel het voorstel van Geurds. ,,Ik was echt geëmotioneerd en ik kreeg een enorme energie boost.’’ De Win begon meteen met het schoonmaken van het terras en het klaarzetten van meubilair. ,,Als met Pasen de terrassen open mogen, zijn we er klaar voor. Of het weer nu meewerkt of niet.’’