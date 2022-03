‘En als we nou eens het theater naar het Horecaplein verhuizen?’

Het was een van de verrassende inzichten die naar voren kwamen tijdens het vierkiezingsdebat tussen acht Geldrop-Mierlose partijen. Dat was woensdagavond door lokaal radiostation Kommus samen met de bibliotheek georganiseerd.

Ook al zijn partijen het grotendeels met elkaar eens -en zijn ze het er over eens dat ze het eens zijn- dan nog kunnen ze best een avondje onderhoudend debatteren met elkaar. En zelfs met onverwachte ideeen en inzichten voor de dag komen, waardoor ze zich toch nog een beetje van elkaar onderscheiden.

'We zijn het eens over 80 procent’

De behoorlijk grote overeenkomsten in de acht verkiezingsprogramma's was onder meer Dorpspartij Mierlo (,,Alle programma's lijken op elkaar"), D66 (,,We zijn het eens over 80 procent") en CDA (,,Veel meer overeenkomsten dan verschillen") opgevallen.

Quote Wij, de raadsleden, de ambtenaren en de bestuur­ders lijken soms een niet vooruit te branden file. Hans van de Laar, DPM

Voor Dorpspartij Mierlo (DPM)-lijsttrekker en huidig wethouder Hans van de Laar reden om te verzuchten: ,,Wat is het dus gek dat we in Geldrop-Mierlo dan nog zoveel tijd nodig hebben om besluiten te nemen. Wij, de raadsleden, de ambtenaren en de bestuurders lijken soms een niet vooruit te branden file.”

Van de Laar deed daarom een voorstel: ,,Een olifant eet je in plakjes. We moeten zaken kleiner maken. Kleinere stappen zetten. Kleinere besluiten nemen. Maar dan wel sneller.”

Voordelen van een verstandshuwelijk

Ook wel verassend was de grote tevredenheid over het verstandshuwelijk tussen Geldrop en Mierlo. De beide dorpspartijen DPM en DGG waren tegenover elkaar geplaatst om dat tegen het licht te houden. Maar daarbij zagen ze eigenlijk vooral voordelen. ,,We profiteren alleen maar van het samengaan", zei DGG-lijsttrekker Frans Stravers.

VVD-lijsttrekker Monica Leenders deelde die conclusie maar wil ook anderen laten delen in het huwelijksgeluk. Het staat zelfs in het verkiezingsprogramma: ,,Samengaan met Heeze-Leende zouden wij een goed plan vinden. Het is een gemeente met een vergelijkbare signatuur. Dat zou tot een perfecte samenwerking leiden.”

Groen niet op 1 bij GroenLinks

Andere opmerkelijke zaken: GroenLinks heeft voor het eerst niet groen bovenaan het priolijstje staan, maar (net als veel andere partijen) wonen, en dan vooral betaalbaar wonen. Zorg staat op twee en pas op drie staat duurzaamheid.

De PvdA vindt dat het Pali-slachthuis weg moet uit Geldrop en dat de regiogemeenten samen naar een andere plek moeten zoeken. Ook pleitte PvdA-lijsttrekker Richard van de Burgt voor een zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen om het opkopen van woningen door beleggers tegen te gaan. Net zoals in Eindhoven onlangs besloten is.

Sloop dreigt voor oude GGD-gebouw

Even leek D66 als enige voorstander te zijn van het behoud van het oude GGD-gebouw. Erfgoed-waakhond Henri van Abbestichting uit Eindhoven heeft behoud van het leegstaande Bossche School-gebouw bepleit. Maar het staat tegenover het Geldropse station middenin een gebied waar woningbouw zou moeten komen. Bij doorvragen door een luisteraar bleek echter dat ook D66-lijsttrekker Ton van Happen uiteindelijk nieuwbouw van woningen belangrijker vindt: ,,Nee, dan moeten we het toch maar slopen", zei hij.

Te veel bedrijven in Hofdael

En dan Centrum Hofdael. Samen en CDA vinden het nu niet cultureel genoeg ingevuld omdat er in het kantoordeel van het gebouw veel bedrijven ruimtes huren. Ze zien er liever verenigingen in ondergebracht. Of de bieb, zo zei het CDA bij monde van fractievoorzitter Mark van Schaik nog maar eens.

,,Nee", zei D66-lijsttrekker Ton van Happen toen ook maar weer eens, ,,de bieb moet blijven waar die is: aan het Horecaplein.” Waarop lijsttrekker Miranda Verdouw van Samen met haar verrassende insteek kwam: ,,Als we nou toch terug gaan naar de tekentafel, dan moeten we ook maar eens nadenken over een theaterzaal aan het Horecaplein. Op de plek van de bieb.”

De acht partijen in Geldrop-Mierlo zijn het in 80 procent van de gevallen eens met elkaar. Maar Centrum Hofdael bevindt zich duidelijk nog steeds in het 20 procents-deel.

Volledig scherm Het verkiezingsdebat in de Geldropse Kommus-studio © Micle de Greef