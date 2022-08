Er brandt zelfs een lampje in het lichthuis van de Nuenense vuurtoren: ‘Dat doen we aan als het stormt’

Zoals het was in het begin, met de vuile afwas, de toilettas of de wc-rol naar het wasgebouw, zo gaat het allang niet meer. In de loop van jaren is de camping gemoderniseerd en nu huren ze een chalet dat is voorzien van alle gemakken. ,,Toch zitten we de hele dag op het strand, liefst van half tien tot half tien. ’s Ochtends kopen we verse broodjes en die gaan mee. Vaak ook een salade of zo en eten we op het strand. Ik ben er aan het vissen of vliegeren met mijn powerkite of zoek naar bijzondere schelpen terwijl Petra veel leest.”