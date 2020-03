Ergon en Senzer zorgen samen voor buitenruimte Geldrop en Mierlo

Politie waarschuwt scholen na diefstal iPads in Nuenen en Heeze

14:52 NUENEN/HEEZE - De politie heeft schoolbesturen in de regio gewaarschuwd vanwege inbraken bij basisscholen in Nuenen en Heeze waarbij in totaal ruim 200 iPads zijn gestolen. De politie adviseert scholen onder andere om voorzichtig te zijn met alarmcodes en om te zorgen voor een goede screening van externe bedrijven en medewerkers die ook in het schoolgebouw komen.