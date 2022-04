Erik-Jan Post nieuwe fractievoorzitter W70 Nuenen

Taakstraf en voorwaarde­lij­ke gevangenis­straf geëist na mishande­ling bij Gammele Geit

DEN BOSCH/ GELDROP - Een gezellig stapavond in café de Gammele Geit mondde uit in een geweldsuitbarsting. Twee mannen uit Geldrop hoorden maandag een forse taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen, vanwege de mishandeling van een plaatsgenoot. Maar is er wel genoeg bewijs?

28 maart