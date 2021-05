Eten uit originele bolides: ‘Persoonlijke favoriet is onze A-Ford 1931 snack-oldtimer’

Zij verzorgen met hun bedrijf ‘unieke wagens en smaakvolle producten op locatie’. Ook tijdens de coronacrisis hadden ze niets te klagen, met als gevolg een verhuizing naar Mierlo, naar een nog grotere thuisbasis voor hun vloot.

Van Hoof is druk bezig zijn ‘ijsbus’, een nostalgisch gekleurde Volkswagen T2 uit 1970 met een softijsmachine uit hetzelfde jaar, op te poetsen. ,,We gaan binnenkort voor de vierde keer met één van onze wagens naar Woonzorgcentrum Savant Alphonsus op ‘t Hout. De ijsbus wil ik laten glimmen als een spiegel.”

‘Goed en smaakvol’

Al 25 jaar zijn Werner van Hoof (57) en zijn partner Floortje van Engelen (45) actief in de evenementencatering en partycatering. ,,Wij vinden het leuk én belangrijk om vanuit fraaie wagens heerlijke en eerlijke producten aan te bieden. Geen rare gerechten, maar gewoon goed en smaakvol. Dat doen wij door middel van mooie oldtimers, nostalgische karretjes, creatieve kraampjes, lekkere producten en zeker niet onbelangrijk: een ruime capaciteit. Met Ollie, onze frietbus, bakken wij zo zeshonderd frietjes in een uur.”

De passie voor originele bolides en lekker eten zit diep, vertelt het ondernemerspaar. ,,Voordat het woord ‘food truck’ bestond, werkten wij al op feesten en events met onze karren en wagens overladen met verse popcorn, suikerspinnen en poffertjes.”

Uit jasje gegroeid

Ze begonnen hun bedrijf in hun huiskamer. ,,Onze popcornmachines, suikerspinapparatuur en automaterialen stonden in de schuur, de tuin én in de huiskamer. Onze dressoirkast gebruikte ik om panelen voor de karren te verven.”

Na een paar jaar ‘krap zitten’ werd een hal gekocht aan de Hoofdstraat in Helmond, Mierlo-Hout. ,,Maar sinds kort zijn we weer terug in Mierlo. We zijn uit ons jasje gegroeid en daarom zit onze vloot voortaan op het industrieterrein in Mierlo, aan de Ambachtweg 32.”

In het begin van de coronacrisis vielen hun werkzaamheden compleet stil. ,,Ik denk dat bedrijven en instellingen in eerste instantie zoekende waren naar wat wél en wat niet mocht. Gelukkig wisten zij ons na de eerste lockdown weer te vinden. Een food-truck buiten, en met de mensen op anderhalve meter, is dan ook een prima alternatief voor bedrijfsfeesten die binnen zijn. En mensen willen toch graag een feestje bouwen of iemand een hart onder de riem steken in deze tijd.”

Kibbeling-oldtimer

Met name de Fleur De Lys - als kibbeling-oldtimer - en een Engelse Ollerton – frietbus Ollie – zijn populair in coronatijd. ,,Mijn persoonlijke favoriet is onze A-Ford 1931 snack-oldtimer. Floor en ik noemen hem liefkozend ‘Brum’. Als we met Brum op pad gaan, dan gaan we standaard gekleed in jaren vijftig stijl en zetten wij een ‘gammel muziekske’ op.”

Mensen beginnen spontaan te glimlachen als zij één van de oldtimers onderweg tegenkomen, vertelt het paar. ,,Zelf vinden we het een prachtig gezicht om onze oldtimers te zien in de functie waar ze voor bedoeld zijn: Rijden en handel drijven.”

Volledig scherm Werner van Hoof en Floortje van Engelen van het bedrijf Fun & Food zijn met hun oldtimers in een groter pand getrokken. © Sem Wijnhoven/DCI Media