Eunice van Ekert (16) uit Nuenen in finale Elite Model Look; ‘Hopelijk wordt dit een mooie opstap naar modellenwerk’

NUENEN - Eunice van Ekert (16) uit Nuenen studeert aan het Summa college maar droomt ervan als model te werken in New York. En stap in de goede richting heeft ze al gezet. Ze staat in de finale van modellenwedstrijd Elite Model Look.

Tijdens het eerste casting weekend begin september, gingen 856 kandidaten de catwalk over. Met een nummer op het shirt liep iedereen twee keer op en neer naar de jury om meteen daarna te horen of ze doorgingen. ,,Als je afviel kon je na vijf minuten weer naar huis.” Eunice van Ekert vertelt het gekleed in haar Elite shirtje. Ze heeft het speciaal voor de foto aangetrokken. ,,Het is heel zakelijk maar dat moet wel als er zoveel kandidaten zijn.”

Jury wil je eerst puur zien

Degenen die doorgingen naar de tweede ronde kregen make up aangebracht. ,,De jury wil je eerst puur. Zien wie je bent” vult Eunices moeder Henrike van der Ende aan. ,,Daarom draag je ook een strakke jeans en top zodat ze een goed beeld van je krijgen.” In deze ronde werden polaroids gemaakt en presenteerden de kandidaten zich nogmaals aan de jury. Eunice: ,,Ze wilden me van voren en van opzij bekijken. Ze letten ook de polaroids.”

Tijdens de halve finale werd de modellen in spe gevraagd naar hun motivatie. ,,Ik heb verteld dat ik het leuk vind om kleding te showen en er mijn werk van wil maken. Fashion is zo leuk. Ik zal altijd in deze branche willen werken.” Van der Ende: Er wordt streng op de persoonlijkheid gelet en op instelling en inzet. De begeleiding is echt goed.”

Dat Eunice een modellencarrière ambieert lag niet voor de hand. Van der Ende: ,,Ze heeft een lastige tijd meegemaakt en speciaal voor haar zelfbeeld heb ik shoots van haar laten maken. Zodat ze zelf kon zien hoe mooi ze is. Het was een statement: jij mag er zijn. Het heeft geholpen, het heeft haar zelfverzekerder gemaakt maar juist ook die moeilijke tijd maakt haar nu sterk.” De foto’s van de shoots die Eunice's moeder laat zien zijn prachtig. ,,Eunice vond catwalk lopen altijd al leuk en ik kwam op het spoor van Othman Khamlichi. Hij is catwalk coach en gaf in coronatijd online cursus. Eunice liep in de tuin en ik filmde haar met mijn telefoon. Hij was degene die zei dat Eunice mee moest doen met Elite Model Look.”

De 17 finalisten, 6 jongens en 11 meisjes onder wie ook Arianne Xiang en Florian de Hoogh uit Eindhoven, werden in een ‘bootcamp’ voorbereid op de finale. Eunice: ,,We hebben social media training en catwalk training gekregen. De foto’s die zijn gemaakt worden in de finale gebruikt. Het wordt superspannend. Het besef komt nu echt binnen. Ik had dit twee jaar geleden niet kunnen denken. Het is een van de grotere modellenwedstrijden met juryleden van agency’s in Parijs en New York en er zijn veel scouts. De jongen en meisje die winnen mogen meedoen aan de internationale finale met finalisten uit veertig landen. Hopelijk wordt dit een mooie opstap naar modellenwerk.”

De winnaar van de nationale finale van Elite Model Look 2021 wordt op 22 oktober bekend gemaakt.