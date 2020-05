Even op de scooter Geldrop uit

GELDROP- Er staan sinds een paar weken twintig Go Sharing Scooters in Geldrop. Ze worden nog niet altijd netjes geparkeerd, maar de oprichter van het bedrijf, Raymond Pouwels, denkt dat Geldrop er even aan moet wennen.

,,Het is voor het eerst dat we scooters in een dorp neerzetten’’, vertelt Raymond Pouwels, de oprichter van het bedrijf Go Sharing. ,,Geldrop heeft de primeur. Inwoners willen naar het centrum van Eindhoven of Helmond en voor korte stukjes zijn de scooters bij uitstek geschikt’’, aldus Pouwels.

Geldroppenaren kunnen dus op hun eigen tijd naar Eindhoven en hoeven niet meer op de bus te wachten. ,,Er is grote vraag naar individueel vervoer. En er werd geklaagd dat er juist in dorpen geen scooters stonden en daar zijn ze juist heel handig.’’

Vaste punten

De scooters staan op een aantal vaste punten en dusdanig verspreid dat mensen nog geen vierhonderd meter hoeven lopen om een scooter te vinden.

,,Ze staan onder andere bij de Heuvel, de Albert Heijn op de Eindhovenseweg en de Gijzenrooiseweg en bij de IJzeren Man in de wijk Genoenhuis.’’ De scooter kan in Eindhoven of Helmond geparkeerd worden en hoeft niet teruggebracht te worden, mocht iemand voor ander vervoer kiezen om weer naar huis te gaan.

,,Voor de meeste mensen is het nieuw. Ze moeten er aan wennen’’, vertelt Pouwels. ,,De scooters worden nog niet altijd netjes teruggezet. In de app staat duidelijk aangegeven waar dat kan. We kunnen die mensen traceren en waarschuwen.’’ Intussen heeft het bedrijf een aantal gebruikers geblokkeerd, omdat ze de scooter te vaak ergens dumpten waar dat niet de bedoeling is.

Schade

Ook is er regelmatig schade. ,,Schade wordt meestal niet veroorzaakt door de gebruiker, maar door de omstanders’’, zeg Pouwels. ,,Het is een probleem waar we ook in de steden iets aan moeten doen. We zijn in gesprek met handhaving om te voorkomen dat vandalen de scooters beschadigen.’’