Even uit het ziek-zijn-proces in de ‘Huiskamer’ van het St. Anna Ziekenhuis

GELDROP - Een echt lint-doorknipmoment was er niet. De nieuwe hal van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop werd gewoon opengesteld en iedereen kon gratis koffie of thee krijgen in de ‘Huiskamer’ van het Anna.

Die ‘Huiskamer’ is bedoeld om het aangename en persoonlijke te benadrukken dat het ziekenhuis wil uitdragen. ,,Het is een omgeving waar bezoekers en patiënten even ‘uit het ziek-zijnproces’ kunnen stappen”, aldus Thea Sijbesma, voorzitter van de raad van bestuur. ,,Waar ze kunnen ontspannen en gezellig met elkaar kunnen samenzijn. Dat is goed voor hun mentale welbevinden en dus voor een beter herstel.”

Bij binnenkomst hoeft niemand naar de infobalie te zoeken, je loopt er bij wijze van spreken tegenaan. Vrijwilligers staan op strategische plekken om iedereen de weg te wijzen en om de bonnen uit te delen voor gratis koffie of thee.

Volledig scherm Hal Anna Ziekenhuis voor de verbouwing © Anna Ziekenhuis

In de ruime hal is een apotheek met wachtruimte, koffiecorner en restaurant. Er zijn zitplekken voor mensen die privacy zoeken. En werkplekken voor bezoekers die langdurig in het ziekenhuis zijn vanwege een ziek familielid.

Terras

De koffiecorner heeft een centrale plek, waardoor de hele hal als ‘terras’ gebruikt kan worden. En het ziet er inderdaad uit als een gezellig terras, fleurig aangekleed en met met babbelende mensen. Totdat er een medewerker in een witte jas voorbij rent die vast naar een spoedgeval moet. Hoe gezellig ook, het blijft een ziekenhuis.

Het restaurant moeten de bezoekers nog vinden. Personeelsrestaurant De Ontmoeting was tot de opening van de hal alleen open voor personeel. ,,Ach, mogen we daar nu ook zitten”, zegt bezoekster Annie Kuijpers uit Leende een beetje verbaasd.

,,De medewerkers moeten misschien ook even wennen”, aldus een woordvoerster van het Anna. ,,Maar het is een open huis en iedereen vindt op een gegeven moment wel een plekje dat hem bevalt. ‘De Ontmoeting’ werd eigenlijk alleen gebruikt tijdens de lunch en het avondeten. De rest van de tijd was het daar leeg. Zeker tijdens het bezoekuur kan het druk zijn en nu is er plaats genoeg voor iedereen.”

In restaurant en koffiecorner is er veel aandacht voor leefstijl. Met gezondere keuzes, zoals groente, fruit en producten met minder suiker of zout. ,,Bovendien zijn er steeds meer veganistische en vegetarische producten te vinden”, aldus de woordvoerster. ,,Daarmee voorzien we in een behoefte, steeds meer mensen eten geen vlees.”

Het gezonde aanbod wordt steeds een beetje veranderd, zodat iedereen er aan kan wennen. Tijdens proeverijen kunnen patiënten en bezoekers meebeslissen. De toevallige bezoekers kunnen dus nieuwe gerechtjes voorgeschoteld krijgen waar ze hun mening over mogen geven.

Naast gezonde voeding is er ook gewoon taart en vette hap beschikbaar. ,,Iedereen mag eten zoals hij wil”, aldus de woordvoerster. ,,We willen alleen laten zien dat gezond ook lekker is.”

Duurzaam

De verbouwing heeft een half jaar geduurd en daarbij is gelet op duurzaamheid. De verlichting is aangepast naar LED. De oude meubels hebben een tweede leven gekregen. Nieuwe stoelen zijn gemaakt van restafval en kunnen hergebruikt worden. En de groene fauteuils zijn van gerecyclede plastic flessen en staal.