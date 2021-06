Evenement, veiling en loterij moeten Tess van Loon (1) aan rolstoelbus helpen

NUENEN/EINDHOVEN - De éénjarige Tess van Loon uit Eindhoven lijdt aan de spierziekte SMA-2. Die zorgt ervoor dat haar spieren zich niet goed ontwikkelen, en ze dus haar hele leven rolstoelgebonden zal zijn. Verschillende instanties helpen het gezin Van Loon uiteraard bij die uitdaging, maar ook de familie zelf komt in actie. Zij startten een inzamelingsactie voor de aanschaf van een rolstoelbus. Op 18 juli vindt daarvoor een spinning-evenement plaats in Nuenen, maar dat is lang niet het enige.

Oom Nick van Loon kwam met zijn moeder, zus en een oom bij elkaar om een actieplan op te stellen: ,,We kwamen al snel op het idee van een spinningmarathon.” Tess’ moeder Ilse is namelijk spinninginstructrice. ,,Dat gaan we doen op het terrein van Feel Fit in Nuenen, met daarbij een terras, eettentjes en een springkussen.”

Die dag moet volgens hem ‘de grote klapper’ van de hele inzamelingsactie worden. ,,Dan hopen we het meeste geld te verdienen, maar we organiseren daarnaast ook een loterij en een veiling met een paar hele mooie items.”

Vantesstic Veilingen

De familie vond via vrienden en bekenden toegang tot verschillende mooie veilingitems. Wielrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen signeerde een shirt, PSV’er en international Denzel Dumfries zette zijn handtekening op een paar schoenen. Er is zelfs een PSV-shirt dat is getekend door de hele selectie van vorig seizoen.

Rik Smits is de beste basketballer die Nederland ooit gekend heeft. Hij doneerde twee jassen, en daar zit een speciaal verhaal aan. Smits bedacht zich (zogenaamd) en stuurde een bericht dat hij de jassen ‘wel terug wilde’. Hij bood daarom 500 euro per jas, dus die inkomsten zijn al gegarandeerd. Vader Ad Smits in een korte reactie: ,,Rik wilde natuurlijk gewoon een donatie doen. Maar als er iemand anders meer biedt, heeft hij gewoon pech gehad en zal hij er een schepje bovenop moeten doen…”

Spontane acties

Ondertussen lopen de acties volop, en die komen soms uit onverwachte hoek. ,,Mijn dochtertje is vijf”, zegt Nick, ,,en die wilde ook iets doen. Toen hebben we in de buurtapp gevraagd of mensen lege flessen wilden verzamelen, die we dan op konden halen. Puur voor het idee dat ze iets bij kon dragen voor haar nichtje.” De buurt stelde niet teleur. ,,Uiteindelijk hebben we heel die zaterdag een stroom van mensen gehad die flessen en kratten bier inleverden. Die twintig euro die we hoopten op te haalden veranderden toen in meer dan duizend euro!”

Voor een volledig overzicht van de acties voor Tess, zie facebook.com/vantesstic en facebook.com/vantessticveilingen.