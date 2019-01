Expo werk Van Bussel (79) uit Geldrop; ‘Hoe anderen erover denken, daar geef ik niets om’

Van Bussel is een bescheiden mens. Hij hoeft niet zo nodig op de voorgrond, maar dat hij nu een overzichtstentoonstelling heeft in de expositieruimte van Kasteel Geldrop is best een eer. ,,Het is altijd een wens geweest van me om met mijn werk in het kasteel te mogen hangen.’’ Dit jaar wordt hij tachtig en dat was een mooie gelegenheid voor de expositie. Eerder waren al werken van hem te zien op een groepsexpositie in het kasteel, nu hangen er zo’n 35 schilderijen allemaal door hem gemaakt.