Expositie kinderwerkstukken in etalage Albert Heijn Eindhovenseweg in Geldrop

Zomerserie Huizen met een naam: De Wiedenhof in Nuenen

12:32 NUENEN - Op het huis in de Egelantierlaan prijkt een naambord. Verderop in de voortuin is 'De Wiedenhof' nogmaals te lezen, in ijzer. ,,Die letters zaten eerst op het huis maar het roestte zo dat ik dit naambord heb laten maken. Er is geen vergissing mogelijk wie hier woont.”