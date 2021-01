Extra parkeerplekken Mierlo later door bezwaar tegen bomenkap

MIERLO - Doordat een inwoner van Mierlo bezwaar maakte tegen de kap van drie bomen, is de aanleg van een (tijdelijk) parkeerterrein aan de Waag in Mierlo vertraagd. De verwachting is nu dat het nog tot maart duurt voordat begonnen wordt.

Dat zei de Mierlose wethouder Hans van de Laar (DPM, openbare ruimte) maandagavond in een vergadering met gemeenteraadsleden. Hij gaf toe dat het allemaal wel erg lang duurt. Het is al meer dan een half jaar geleden dat het besluit genomen werd om het parkeerterrein aan te leggen. Volgens de wethouder kwam dat door één bezwaarmaker. Die overigens bij de hoorzitting over dat bezwaar niet kwam opdagen.

Tijdelijk parkeren totdat er woningen komen

Het gaat om de aanleg van een parkeerterrein aan de Waag bij de oude brandweerkazerne in Mierlo. Als de drie bomen die er staan, gekapt zijn, is er plek voor 29 auto's. Het is een tijdelijke oplossing voor een deel van de parkeerdruk in het dorp. Want er zijn plannen voor woningbouw op dit terrein. Waarschijnlijk over anderhalf jaar. Het is de bedoeling dat ambtenaren van de Dienst Dommelvallei hier gaan parkeren. Het terrein bij het gebouw van de dienst (het voormalige gemeentehuis) kan dan gebruikt worden voor mensen die in het dorpscentrum moeten zijn.

Het bezwaar van de Mierlonaar tegen de bomenkap is volgens de wethouder inmiddels afgewezen. De bezwaarmaker kan nog wel in beroep gaan tegen dat besluit. Daarvoor heeft hij nog zes weken. Pas twee weken daarna mag daadwerkelijk met het aanleggen van de puinverharding en de bomenkap begonnen worden.

Komen er drie nieuwe bomen?

GroenLinks-fractivoorzitter Niek Engbers vroeg zich af of er wel nagedacht is over compensatie (op een andere plek nieuwe bomen planten) voor het kappen van de bomen. Een antwoord op die vraag had de wethouder niet. Hij gaat het wel navragen, al wordt dat lastig aangezien de afdeling groen thuiszit vanwege (corona)quarantaine. Diezelfde corona zal er overigens ook wel toe leiden dat er momenteel toch minder sprake is van parkeerdruk in Mierlo.