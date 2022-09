Extra uitvoering van ‘Margot’

Voorpremière

De bijdrage is besteed aan het componeren van het op maat gemaakte muziekstuk van ongeveer een uur van componist Houben met daarin een Suite van 8 tot 12 minuten. Dit wordt wereldwijd uitgegeven. Onlangs repeteerde Brass Band Nuenen onder toezicht van Houben. ,,Mijn partituur is af”, vertelde hij.

,,Het was hard werken want alles wat ik in eerste instantie op piano heb bedacht moest ik daarna omschrijven voor Brass Band. Maar ik houd altijd plezier. Het was fijn om bij de repetitie duidelijk te kunnen maken wat ik met de noten die ik heb opgeschreven bedoel.”

Live stream

Tijdens het concert is er een live stream naar het Van Goghkerkje. Dit speelt een belangrijke rol in de levens van Vincent en Margot. Bezoekers van het kerkje kunnen zien wat er in Het Klooster, waar de voorstelling plaatsvindt, gebeurt. Ook is er een live stream naar de gasterij in Akkers. Daardoor kunnen de bewoners de voorstelling ook volgen. Kaarten zijn te bestellen via margot-vincent.nl, maar alleen nog voor vrijdag 21 oktober.