‘Falende’ wethouder krijgt schuld van komst drie mega-distributiecentra in Nuenen

Grote expositie rond De Aardappel­eters, volgens Van Gogh zelf ‘het beste dat ik uiteinde­lijk maakte’

11 oktober NUENEN - Hijzelf vond het het beste schilderij dat hij ooit had gemaakt, anderen vonden De Aardappeleters gewoon slecht. In het Van Gogh Museum is nu een grote expositie rond dat fameuze doek van Vincent van Gogh te zien, dat hij in Nuenen maakte.