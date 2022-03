Feestelijke oplevering van tiny houses aan Witte Hondpad in Nuenen

Een gezellige hoekbank met klok erboven. Plantjes op de traptreden, schaaltjes met lekkere hapjes op tafel en om het af te maken een goudvis in een kom. Ali Ezzati is al helemaal thuis. Daarvoor woonde hij drie jaar in een azc, waar hij terechtkwam omdat hij vluchtte uit Iran.

De zeven andere statushouders die op het Witte Hondpad wonen komen onder andere uit Eritrea en Turkije. In de resterende acht Heijmans One-woonunits, zoals de tiny houses echt heten, wonen jongeren met een economische of sociale binding met Nuenen. Ze wonen bewust allemaal door elkaar.

Alles op 40 vierkante meter

De Heijmans One-huizen zijn ontworpen voor starters op de woningmarkt en zijn in een dag te plaatsen. Voor 600 euro kale huur beschikken huurders over een volledige woning met alle faciliteiten op 40 vierkante meter. Een keuken, wc-badkamer, woonkamer, boven een slaapkamer. Aan de achterkant een terras. De woning biedt plaats aan maximaal twee personen, maar in de meeste huisjes wonen singles.

Robin de Louw woont er een maand en het bevalt haar goed. ,,Al in 2018 kon je reageren en dat heb ik gedaan, maar het heeft lang geduurd. Ondertussen ben ik bijna 27. Ik woonde nog bij mijn ouders. Ik ben blij, maar mijn ouders zijn nog blijer.”

Maike Koenen heeft er ook veel zin in. Zij ontving vandaag de laatste sleutel, de aanleiding voor de feestelijke oplevering. ,,Mijn vriendin woont er al en zij heeft haar huis superleuk ingericht. Je hebt meer ruimte dan je denkt. Ik heb al gegoogeld op tiny houses voor tips.”

De locatie werd in 2017 gekozen uit vier locaties voor de opvang van statushouders. De gemeente maakte de afweging op basis van beschikbaarheid, ligging en capaciteit. Buurman Dries Kuperus was vanaf het begin betrokken en vindt het fantastisch dat het nu zo ver is.

Vertraging

Betrokken was ook een andere ‘buur’, maar niet uit enthousiasme. Hij tekende tot aan de Raad van State bezwaar aan tegen het project. Woonwethouder Caroline van Brakel vindt het goed dat dat mogelijk is. ,,Dat is deel van ons democratisch proces en daar zijn we zuinig op” zegt ze. ,,Het is alleen jammer dat de processen zo lang duren.” Na de plaatsing in september bleek een fout te zijn gemaakt bij het aanleggen van de nutsvoorzieningen en ook dit zorgde voor vertraging van de oplevering.

De Eindhovense woningcorporatie Wooninc heeft de woonunits geplaatst en een huismeester aangesteld, Wim van Uum: ,,Ik zorg ervoor dat het hier schoon, heel en veilig is. Ik houd toezicht, ben aanspreekpunt en probeer waar nodig sociale contacten te bevorderen en deelname aan activiteiten te realiseren. Ik ben er twee uur per week, op wisselende tijden, maar bewoners kunnen me altijd bellen.”

Flexwonen

De woningen worden verhuurd volgens het flexwonen-concept. Bewoners mogen maximaal twee jaar huren, daarna moeten ze in de woningmarkt doorstromen. Volgens Yvonne van den Braken, bestuursadviseur van Wooninc, is de ervaring dat dit goed gaat. De units blijven tien jaar staan.