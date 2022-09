Feestweekend Landjuweel parel in de NGN200-ketting

NUENEN - De tent stond in een ogenblik en wordt vandaag ingericht. Zaterdag en zondag barsten de festiviteiten los in het kader van de viering van het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen c.a.

De stichting Nuenen Gerwen Nederwetten 200 is al sinds 2020 bezig met het organiseren van Nuenens jubileumjaar. Corona gooide danig roet in het eten. In het jubileumjaar 2021 zelf ging alleen de succesvolle Twaalf Tuinen Tocht door, de overige activiteiten schoven een jaar door.

Het aanstaand weekend vindt het Landjuweel plaats en dit wordt vanwege de komst van commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, gezien als het meest officiële moment in het jubileumjaar. Op de hoek Berg - Gerwenseweg - Broekdijk komen de drie kerkdorpen samen en het grote grasveld tegenover De Roosdonck is het evenemententerrein waar Landjuweel wordt gehouden.

Grote tent

Daartoe is een grote tent op het terrein gezet. ,,Die stond er zo”, zegt Cor Molenaar, voorzitter van de stichting NGN200, tevreden. ,,Fons Linders heeft het veld eerst mooi gemaaid. En wij bestuursleden en kregen hulp van vrijwilligers van de gilden, toerclub Nuenen en jeugd van HSCN, hartstikke fijn.”

Het is het hele weekend feest. Molenaar: ,,Op zaterdag gaan de kinderen fietsen. Er zijn een fietsroute, behendigheidsparcours en grappige fietscarrousel. Op zondag wordt gestart met een oecumenische gebedsdienst in de tent. Om 12.00 uur ontvangt burgemeester Maarten Houben voor het gemeentehuis de Commissaris van de Koning, mevrouw Adema. Zij onthullen haar cadeau voor ons dorp. Met een speciale wagen wordt ze hier naartoe gebracht, onder begeleiding van gildebroeders. Op het veld komen van alle kanten gilden erbij in een optocht. Na de toespraken zien we de traditionele en spectaculaire opmars van de gilden, gevolgd door de vendelgroet.”

Activiteiten

Activiteiten in de middag: oldtimershow, acteurs van de Lindespelers spelen Nuenenaren van toen. Atelier Nuenen toont het dorp in potlood of verf. Er wordt op ouderwetse wijze gedorst, een imker toont bijen en er zijn demonstraties met een weefgetouw. De molen kan worden bezocht en er is een wedstrijd Koningsschieten om de titel Dorpskoning. Om 15.00 uur treedt muziekkorps Oefening &Volharding op met de show waarmee ze recent wereldkampioen werden. Om 15.15 uur vindt een paardenshow met Phaidra Friezen en prachtig uitgedoste ruiters plaats. De middag wordt muzikaal afgesloten door Slagwerkgroep Nuenen en het Iers Festival.

Kijk op NGN200.nl voor info.