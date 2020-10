Fervent Mifano-supporter Cor Vreven overleden

Cor Vreven was een fervent supporter van de Mierlose voetbalvereniging Mifano, waar hij 40 jaar lid is geweest. Direct nadat hij in 1980 lid was geworden, nam hij plaats in het jeugdbestuur. In 1983 werd hij benoemd tot erevoorzitter. Nadat hij gestopt was, was hij enkele jaren later bereid om in een moeilijke periode de voorzittershamer weer tijdelijk op zich te nemen.

Na zijn voorzittersperiode heeft Vreven vanaf 1990 allerlei andere functies binnen Mifano bekleed, veel daarvan ook op de achtergrond. Zo verzorgde hij als webmaster publicaties op de website van de voetbalclub, verzorgde hij elke week het wedstrijdverslag van Mifano 1 en was hij bij vrijwel alle activiteiten aanwezig om foto’s en een verslag te maken voor de site.

75 jaar Mifano

Ook was Vreven Mifano’s archivaris en heeft hij bij het 75-jarig bestaan van de vereniging in 2004 het boek 75 jaar Mifano geschreven, een boek vol foto’s en wetenswaardigheden over de Mierlose voetbalclub. Verder was hij jarenlang medeorganisator van de kaartavonden die de voetbalvereniging in december en januari hield. Ook was hij op de achtergrond een welkome adviseur van het bestuur.

Cor Vreven is in 1945 geboren in Eindhoven. In 1967 trouwde hij met Annelies van den Akker en samen kregen zij twee kinderen. In 1976 verhuisde het gezin van Veldhoven naar Mierlo.

In september 1962 ging hij aan het werk bij Philips op het Natuurkundig Laboratorium in Strijp als instrumentmaker. Tot 1995 bracht hij door op de Philips Persdienst. Daarna werd hij Communicatie Manager. Van 1999 tot eind 2002 hij zich bezig gehouden met interne communicatie binnen Philips op de afdeling Consumenten Elektronica.

Vrijwilliger

Na zijn werkzame leven is Vreven jarenlang vrijwilliger geweest bij het Philips Museum, waar hij rondleidingen verzorgde als gids. Vreven was ook vrijwilliger bij seniorenvereniging De Kersenplukkers in Mierlo. Hij verzorgde daar de redactie van het Nieuws Bulletin.

In verband met corona vindt het afscheid van Cor Vreven in besloten kring plaats.