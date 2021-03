Festivalpark en congrescentrum worden gemist; regio moet aan de slag om expats en inwoners hier te houden

EINDHOVEN/HELMOND - Het is prima toeven in de regio rond Eindhoven en Helmond, maar qua voorzieningen voor sporten, recreëren en cultuur, mankeert er nogal wat aan. Zo worden een congrescentrum en een festivalpark node gemist. En dus vertrekken inwoners en expats naar elders. Dat moet anders, vinden negen regiogemeenten. Ze bundelen hun krachten onder de noemer: Groots!

De negen gemeenten (Helmond, Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) in het stedelijk gebied Eindhoven (SGE) hebben een plan gemaakt om het tij te keren.

En dat is hard nodig, zeggen ze. Want anders delft Zuidoost-Brabant het onderspit. Andere economisch belangrijke regio's in Nederland én in het buitenland hebben meer te bieden op cultureel, sportief en recreatief gebied. Meer voorzieningen en meer ‘thuisgevoel’ zijn noodzakelijk, aldus de samenstellers van het plan.

Door het voortouw te nemen, stappen anderen ook in

Om dat te bereiken, moet er dus meer geÏnvesteerd worden. En als de negen gemeenten van het stedelijk gebied bij dat investeren eendrachtig het voortouw nemen zal dat ‘een gunstig effect hebben op potentiële mede-financiers zoals andere overheden, het bedrijfsleven en allerlei fondsen’.

Dit betoogden de wethouders van Oirschot (Piet Machielsen) en Veldhoven (Daan de Kort) vrijdagmiddag toen zij namens het Stedelijk Gebied Eindhoven een toelichting gaven op het concept-plan ‘Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’. Volgende week wordt het aan de negen gemeenteraden gepresenteerd. Voor de zomer moeten die zeggen wat ze er van vinden.

Festivalpark en congrescentrum

Dat het aanbod van sportieve, recreatieve en culturele voorzieningen schraal is, blijkt uit een inventarisatie en vergelijking met andere regio's. Sommige voorzieningen ontbreken zelfs. Zo is er geen festivalpark zoals De Goffert in Nijmegen of een congrescentrum, passend bij een regio als Brainport, terwijl daar wel grote behoefte aan is.

Wethouder Machielsen wil dat gemeenteraadsleden niet langer binnen gemeentegrenzen denken. ,,De weg naar de toekomst is geplaveid met goede samenwerking", zegt hij. De SGE-woordvoerder komt met een voorbeeld: ,,Verschillende gemeenten gaan verschillend om met hun zwembad. Als we dat gezamenlijk gaan bekijken, kunnen we over een paar jaar misschien één marktpartij zoeken die als opdracht krijgt: kom met een totaalplan voor kwalitatief goed zwemwater in de regio.”

Andere mogelijke toekomstwensen zijn: regionale spreiding en verbetering van het cultuuraanbod, een internationaal designmuseum en verbetering van ‘groen en rust’ in de regio. Maar een goede bibliotheekvoorziening vlakbij en vaak open is net zo goed van belang. Net zoals dat unieke, hippe festival dat eens per jaar plaats vindt. Andere ideeën: Glow breder trrekken dan alleen Eindhoven en aleen die ene week en het nadenken over Van Gogh niet alleen aan Nuenen overlaten.

Toeristenbelasting omhoog

Een en ander zou deels betaald kunnen worden door de toeristenbelasting in de regiogemeenten te verhogen. Die blijkt hier nu met gemiddeld 1,86 euro per persoon, per nacht relatief laag, Almere is bijvoorbeeld 3 maal zo hoog, Tilburg 2 maal zo hoog. Verder zouden gemeenten een percentage van het Rijksgeld dat ze uit het gemeentefonds krijgen voor voorzieningen kunnen afdragen. En natuurlijk zijn er de hoop en de verwachting dat een krachtige, gezamenlijke lobby vanuit het SGE in Den Haag tot een grotere structurele bijdrage vanuit het Rijk zal leiden.

En hoe krijgen de plannenmakers al die raadsleden zo ver dat ze minder binnen hun gemeentegrenzen denken?

,,Nou, er zullen misschien best nog wat harde noten gekraakt moeten worden:, zegt Machielsen, ,,maar er is wel degelijk al beweging. Dat merkten we in de gesprekken die we hierover al gehad hebben. Dit is echt meer dan een stuk papier waarin we de dingen leuk hebben opgeschreven. Raadsleden zien de meerwaarde van samenwerken. Die zien ook wel dat 1 euro geïnvesteerd door Geldrop-Mierlo 3 euro kan worden als je maar samenwerkt".