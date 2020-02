Fietsenspeciaalzaak Nuenen weer doelwit inbrekers, geen buit maar wel schade

Brandstich­ter Aar­le-Rix­tel is niet geholpen met celstraf: ‘Het probleem is de vrouw, de alcohol is een gevolg’

27 februari DEN BOSCH - Hij heeft een strafblad vol dronken rijden en andere drankfeiten. Dat hij vorige zomer een caravan in brand stak, was ook nadat hij ‘er flink wat op had’. Maar toch is alcohol geen probleem. “Het probleem is de vrouw, de alcohol is een gevolg”, lachte een man uit Aarle-Rixtel donderdag in de rechtbank.