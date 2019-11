Fietsenstalling bij station Geldrop nu al te klein

Ziekenhui­zen Zuid­oost-Bra­bant doen mee aan landelijke staking

12:41 EINDHOVEN/HELMOND - De landelijke staking in de ziekenhuizen van woensdag 20 november zal ook in Zuidoost-Brabant gevolgen hebben. Welke afdelingen dicht gaan en welke geplande ingrepen dus moeten worden uitgesteld is nog onduidelijk. De vakbonden sturen pas pas enkele dagen voor de staking de draaiboeken.