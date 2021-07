‘Fietsenstalling in het oude koetshuis is doodzonde’

GELDROP - ,,Het is doodzonde dat het mooie oude koetshuis als fietsenstalling dient”, vindt Ton Steenbakkers, oud-wethouder van Geldrop-Mierlo. ,,Zo’n representatief gebouw waar alles aanwezig is, water, elektriciteit en toilet, moet een betere bestemming krijgen.” Het koetshuis staat naast het oude gedeelte van het gemeentehuis en ambtenaren stallen er de elektrische fietsen. De gemeente heeft geen andere plannen voor het gebouw. ,,Er kan niet veel mee”, aldus een woordvoerder. ,,Het is een rijksmonument.”

,,Er kan van alles mee!” roept Steenbakkers uit. ,,Het zou bijvoorbeeld een schitterende werklocatie zijn voor de vrijwilligers van het gemeentelijk archief die in de kelder van het gemeentehuis hun werk moeten doen. Er komt daar geen daglicht en de luchtverversing is slecht.” Steenbakkers is een van de vrijwilligers en weet waarover hij praat. ,,De documenten kunnen in de kelder blijven, maar het werk kan bovengronds gedaan worden. Zeker nu corona om betere beluchting vraagt, werken we niet graag in de kelder.”

Steenbakkers wil er ook het VVV kantoor in vestigen. Dat is nu in café Peijnenburg ondergebracht en behalve een klein plaatje op de deur, nauwelijks te vinden. ,, Het koetshuis is representatief en zou een veel betere plek zijn voor een VVV kantoor. De archiefmedewerkers kunnen het bemannen. Er wordt iedere dag van 9.00 uur tot 12.00 uur gewerkt en dus kan er iedere ochtend informatie gegeven worden aan toeristen en inwoners van de gemeente. De folders kunnen een mooie plek voor de ramen krijgen.” Door die ramen zijn nu de fietsen van gebiedsregisseurs, handhaving en andere ambtenaren te zien.

Verbouwd tot politiebureau

De huidige gemeentelijke fietsenstalling met oplaadpunten voor elektrische fietsen werd als koetshuis gebouwd in 1868. De villa waarbij het hoorde, werd in 1921, precies honderd jaar geleden, opgekocht door de gemeente. De villa werd in gebruik genomen als gemeentehuis, het koetshuis verbouwd tot politiebureau. In het pand zijn nog steeds vier cellen met tralies voor de ramen en ook in de gang en bij de bovenramen is het originele traliewerk te zien. Alleen de ingemetselde slaapbritsen zijn afgebroken.

Volledig scherm Steenbakkers in de fietsenstalling. © Kees Martens/DCI Media

,,Nadat de politie vertrok heeft er op een gegeven moment een kinderdagverblijf in gezeten”, vertelt Steenbakkers. ,,Het wrange is dat er bij de renovatie in 2013 werd ontdekt dat er asbest in het zeil op de vloer zat. Het hele pand werd ingepakt en er kwamen mannen in beschermende kleding om het te verwijderen. Over dat zeil hebben duizenden kinderen gekropen.” Zeil is er nooit meer gelegd, de ambtenaren parkeren hun fietsen op cement.

,,Het is toch doodzonde van zo’n mooi centraal gelegen gebouw. Bovendien is er bij het nieuwe gemeentehuis een nieuwe afgesloten fietsenstalling gebouwd. Bij slagregens staan fietsen daar niet droog, maar dat is een kwestie van wat planken. Volgens mij voorzagen de oorspronkelijke bouwplannen daarin. Er zou ook elektriciteit aangelegd moeten worden, want laadpunten zijn er niet.”