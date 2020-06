Fietsmaatjes voor inwoners Nuenen

Fietsmaatjes is bedoeld voor mensen die graag fietsen maar dit niet meer zelfstandig kunnen. Het kan bijvoorbeeld gaan om ouderen of gehandicapten. Zij gaan samen met een vrijwilliger fietsen op een duofiets met elektrische ondersteuning.

De oorsprong van het project ligt in de Randstad waar al heel veel lokale organisaties bestaan. In heel Nederland fietsen er circa 1350 mensen met 1140 vrijwilligers op een van de vele duofietsen.

In Nuenen hebben Jan Zwaan en Huib Hardeman het initiatief genomen. Ze zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting Fietsmaatjes Nuenen die eerder dit jaar is opgericht. Nuenen is de meest vergrijsde gemeente van Brabant en de stichting verwacht voldoende animo. Er zijn al twee duofietsen besteld. Het doel is om in de kernen van de gemeente een of meer duofietsen te plaatsen.