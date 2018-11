Fietsster aangereden door auto in Geldrop, slachtoffer gewond naar ziekenhuis

Een high five met Zwarte Piet: intocht van Sinter­klaas in Best en Nuenen

9:33 BEST/NUENEN - Na de landelijke televisieintocht zaterdag in Zaandam, hebben Sinterklaas en zijn Pieten zich dit weekend ook op diverse plaatsen in de regio laten zien. Zondag werden onder meer Best en Nuenen aangedaan.