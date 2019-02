Fietsster loopt hoofdwond op bij botsing in Geldrop

Nuenen wacht met ingrijpen­de verkeers­maat­re­ge­len op het Boord

9:19 NUENEN - Het Boord in Nuenen gaat niet dicht voor sluipverkeer en er komt ook geen doseersluis. De gemeente Nuenen neemt alleen maatregelen om de snelheid van het autoverkeer te beperken. In een brief aan de bewoners van de weg tussen Nuenen en Eindhoven kondigt de gemeente allereerst tijdelijke maatregelen aan. In een toelichting laat een gemeentewoordvoerder weten dat het waarschijnlijk gaat om verkeersluizen en eventueel drempels.