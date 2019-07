Fietsstraat Zomerland in Geldrop op de schop, maar wanneer en hoe?

GELDROP - Het verbeteren van de fietsstraat Zomerland in Geldrop kan heel duur, maar ook goedkoper. Bij het dure plan is de verbetering in 2023 klaar, bij het goedkopere in 2021.

De bewoners van de straat mogen meepraten over de twee verschillende voorstellen, die na de zomer klaar zijn. Een adviesbureau stelde in maart vast dat in Zomerland trottoirs en parkeervakken te smal zijn en het asfalt slecht. Het bureau stelde voor trottoirs weg te halen, drempels aan te leggen en voetgangers over de fietsstrook te laten lopen. Drempels moeten verhinderen dat automobilisten nog langer harder dan 30 kilometer per uur rijden.

Zorgen

De bewoners hebben al twee jaar overleg met de gemeente. ,,Hier in de buurt wonen veel gezinnen met jongere kinderen. Het harde rijden levert echt gevaar op”, stelt Erik van den Hurk. Hij is woordvoerder van een twintigtal bewoners die zich zorgen maken. Volgens Van den Hurk wees een meting in oktober uit dat driekwart van de automobilisten veel te hard reed. Uitschieter was de chauffeur die met 60 kilometer per uur door de straat ging.

De actievoerder is teleurgesteld over de communicatie met de gemeente. De betrokkenen deden in maart voorstellen voor de aanleg van drempels, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. De actievoerders stelden ook voor om de wijkveldjes voor een deel voor parkeren te gebruiken.