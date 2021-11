FIFA, darten en vooral lekker chillen

NUENEN - Het is het alternatief voor de straat. In de jongerenhuiskamer aan de Pinckart chilt Nuenense jeugd zonder het koud te hoeven hebben.

,,Laagdrempelig, ontmoeting en ontspanning, daar draait het hier om”, zegt David Koppe. Hij is één van de jongerenwerkers in de jongerenhuiskamer vanavond. Die was afgelopen maand één jaar open maar de verjaardag is geruisloos voorbijgegaan. ,,Corona heeft danig roet in het eten gegooid. Het was voor deze leeftijdsgroep een moeilijke periode. Ze hebben weinig zin in thuis op de bank zitten en willen bij elkaar zijn. De avondklok en het samenscholingsverbod hakten er bij hen behoorlijk in.”

Strengere regels

Vanwege de strengere regels voor jongeren vanaf achttien jaar was de huiskamer, tot de versoepeling, open voor jongeren tot achttien. Koppe: ,,Wij weten ongeveer wie er ’s avonds komen en als dat er veel waren, konden we uitwijken naar de blokhut van de scouting. Daar is meer plaats.”

,,We waren veel buiten, dat was voor iedereen veiliger”, vult collega Bjorn Pinsel aan. ,,Ook hebben we veel online gedaan en zijn we zelf de wijk in geweest. Als de jeugd op straat was, vonden wij ze wel.” Koppe: ,,Het was aan ons om contacten te onderhouden en op de hoogte te blijven hoe het met ze ging.”

Het is deze woensdagavond in de jongerenhuiskamer vrije inloop. Zoals iedere week. En inderdaad loopt de jeugd steeds in en uit. Er zijn zo’n vijftien jongeren vanavond. Binnen klinkt rapmuziek, wordt FIFA gespeeld, gedart en veel op de mobiel gekeken. Buiten kletsen ze en roken er veel een sigaretje. Het is best koud. ,,Anders zijn we ook buiten, dus dat zijn we wel gewend”, wordt er gezegd.

Thema-avonden

,,Ze mogen komen en gaan wanneer ze willen en ze hoeven niks. Het gaat er om dat ze weten dat ze hier terecht kunnen. En dat ze met alle vragen bij ons kunnen komen.” Behalve vrije inloop worden er thema-avonden georganiseerd. Onlangs gaf een GGD-medewerker voorlichting over seksueel overschrijdend gedrag. De avond werd goed bezocht. Er wordt over meer thema’s nagedacht.

De jongelui trekken zich ondertussen weinig aan van de verslaggever. De meesten vinden het best om op de foto te gaan. Wie niet wil verdwijnt even uit beeld. ,,Gewoon”, is het antwoord op de vraag waarom ze graag komen. ,,Gezellig”, zegt een ander. ,,Gezellig met vrienden”, zegt nummer drie. De vierde voegt aan ‘Gezellig met iedereen’ nog toe ‘warm’. Koppe grinnikt: ,,Herkenbaar, ze zijn niet zo open naar mensen die ze niet kennen. Maar wij zijn met hun op de goede weg en weten wat er leeft. Wij vinden het mooi en dankbaar werk dat we al vijftien jaar met liefde en plezier doen.”