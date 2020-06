Fijnstofmetingen op Nuenense verkeersknelpunten mislukt

De vier vaste meetstations langs de verkeersaders in Nuenen hebben vooral voor verwarring gezorgd. Een goede nulmeting waar het Nuenense gemeentebestuur al lang naar uitkijkt om maatregelen te kunnen nemen waardoor de luchtkwaliteit niet verder verslechtert, is er daarom nog steeds niet.

Meteen twijfels

De vier meetstations werden vorig jaar in Nuenen geplaatst in de buurt van de A270, de Geldropsedijk, de Europalaan en de Smits van Oyenlaan. Meteen ontstonden twijfels.

Haaks op de verwachting was de fijnstofpiek het hoogste in de nacht als het minste verkeer op de weg is. Een enkele meetpaal leverde bovendien enorm hoge waarden op van boven 1000 microgram per kubieke meter terwijl het gezonde maximum is vastgesteld op 15.

Initiatiefnemer Jean-Paul Close van het meetproject AiREAS zegt dat hij tot de ontdekking is gekomen dat de Helmondse fabrikant Intemo verschillende sensoren gebruikt voor zijn meetkastjes. Hij vraagt zich af of het bedrijf kundig genoeg is. ,,Ze zijn door de mand gevallen’’, aldus Close.

Niet voorzien

Hij benadrukt dat zijn project uniek is voor Nederland en nog in de kinderschoenen staat. ,,Dit is waar we tegenaan lopen. We hebben dat niet voorzien of ingeschat.’’

AiREAS heeft de fabrikant onder druk gezet om een beter resultaat te leveren. Het burgerinitiatief hoopt dat de historische meetgegevens met de juiste interpretatie toch nog gebruikt kunnen worden.

In een reactie zegt Intemo dat alle systemen zijn getest én functioneren. ,,We leveren informatie en niet de interpretatie’’, aldus Irene Bruines van Intemo. Vanwege de goede relatie met opdrachtgever AiREAS wil het bedrijf verder niet reageren.

Mobiele sensoren

In een extra poging om een goede meting te doen worden op vaste plekken in Nuenen binnenkort sensoren van het bedrijf VTEC neergezet. Vijf inwoners van Nuenen werden vorig jaar met mobiele sensoren van het Eindhovense bedrijf uitgerust en die leverden wél resultaat op.

Een extra complicatie voor een goede nulmeting op dit moment is de coronacrisis waardoor de verkeersdrukte nu niet representatief is.

Op basis van de mobiele sensoren is de indruk dat de leefbaarheid in Nuenen gemiddeld goed is. AiREAS waarschuwt echter ook dat er niet veel hoeft te gebeuren of de meetwaarden komen uit boven de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.