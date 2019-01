File op de A67 tussen Asten en Geldrop opgelost

Escape Rooms Nederland pleit voor extra check brandvei­lig­heid

9:19 EINDHOVEN - Eigenaren van escape rooms zouden er goed aan doen om samen met de brandweer een extra check op de brandveiligheid van hun accommodatie uit te voeren. Die suggestie komt van Mike van Hoenselaar van Escape Rooms Nederland -het grootste online platform in ons land- na het nieuws over de brand in een Poolse escape room waarbij vijf tieners omkwamen. ,,Laat die tragische gebeurtenis hiervoor een wake up call zijn", aldus Van Hoenselaar.