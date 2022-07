Film van Nuenense jongeren nu online

De groep van acht jongeren werd begeleid door Ramon Etman en Lisette Vlassak, twee Brabant professionele filmmakers van Filmworkshop.nl. Jongeren kregen de kans met film, camera, productie en acteren kennis te maken en zo hun filmtalent te ontwikkelen en een professionele film te maken die de titel ‘LIEVE EINSTEIN ZUS’ kreeg. De jongeren werkten zowel vóór als achter de camera. De organisatie was in handen van het jongerenwerk van de LEVgroep Nuenen. Ook de gemeente Nuenen werkte mee.

De opnames waren op 12 juni. De montage duurde twee weken waarna op 25 juni in het filmhuis van Het Klooster de première volgde. De reacties waren zo positief dat er én werd gedacht aan het maken van een vervolg én aan het beschikbaar maken van de film voor iedereen via YouTube. Dat is nu het geval. De film is te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=rCA9RNLPLsQ of zoek op YouTube op de titel.