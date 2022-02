Filmer en natuurkenner Cor Speek deelt zijn kraanvogelpassie; ‘De roep, de dans, wat een schouwspel!’

De schaduw­kant van de bevrijding: 1500 ‘foute’ Nijmegena­ren werden opgesloten in een Reuselse fabriek

REUSEL - In het najaar van 1944 kreeg Reusel te maken met alle facetten van de oorlog: er vielen bommen, er werd gevochten in de straten en er was een heuse invasie. Niet van Duitsers, maar van 1500 vermeend ‘foute’ Nijmegenaren. Ze werden gevangen gezet in de Karel 1-fabriek aan de Turnhoutseweg.

12 februari