Flatbewoners Coevering in Geldrop drinken kop koffie met elkaar om ijs te breken

‘In de Coevering zijn deze kleine initiatieven heel belangrijk’’, zegt Ronald Scharroo van de LEVgroep. ,,Het is moeilijk om als buitenstaander aansluiting te krijgen met andere bewoners in de wijk. Dat geldt niet alleen voor expats en migranten, maar ook voor mensen uit Eindhoven of omliggende dorpen. Als LEVgroep hebben we geprobeerd om saamhorigheid in de wijk te stimuleren, maar op grote schaal is dat niet gelukt. Nu richten we ons op kleinere initiatieven en hopen dat die zich op den duur bij elkaar aansluiten, zodat er vanzelf een groter wijkgebeuren ontstaat.’’

Wijkgebouw De Dreef trekt maar een beperkte groep bewoners aan en andere kleine initiatieven bestrijken slechts enkele straten. ,,Saamhorigheid in een wijk is belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. Juist in een flat komt eenzaamheid voor bij alle leeftijden en daarom is dit initiatief belangrijk. Hopelijk krijgt het navolging in andere flats’’, aldus Scharroo.

Gezelligheid

Dat er weinig contact is tussen de flatbewoners wordt beaamd door Tirza Band, een van de initiatiefnemers. Ze komt oorspronkelijk uit Eindhoven. ,,We lopen elkaar voorbij. Het zou fijn zijn als er meer contact was. Niet alleen voor de gezelligheid, ook om de leefbaarheid in en om het gebouw te verhogen.’’

Mede-initiatiefnemer Els van Loon vindt het ook belangrijk dat bewoners elkaar een helpende hand kunnen toesteken als het nodig is. ,,Er zijn bijvoorbeeld een paar flatbewoners die goed kunnen klussen en het graag doen. Je moet ze alleen weten te vinden.’’ Maar ook goede raad kunnen medebewoners gebruiken. ,,Expats en migranten weten amper hoe het toegaat in Nederland als ze hier komen wonen. Met een paar tips zijn ze al aardig gered.’’

De initiatiefnemers vinden dat alles mag, maar niks moet. ,,Er zijn misschien mannen die samen naar een voetbalwedstrijd willen kijken.’’ De koffiemiddag zien ze als een beginnetje om de bewoners uit hun appartementen te lokken. ,,We gaan een barbecue organiseren, een paar uitjes en een kindermiddag.’’

Pannenkoeken

Daar verheugen migranten Lubna en Mohammed Alkiddes uit Syrië zich op. Ze wonen sinds vijf jaar in de flat en hebben twee kleine kinderen. Mohammed werkt als technisch specialist en heeft contacten op zijn werk. Voor Lubna, die universitair Arabische talen heeft gestudeerd, is het moeilijk om aan werk te komen. Ze zit veel thuis met de kinderen. ,,Het zou fijn zijn om Nederlandse mensen te leren kennen en Nederlands met hen te oefenen.’’