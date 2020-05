Flessenpost als teken van leven in Mierlo

Adressen

De gebiedsregisseur zelf zet de flessen uit, voorlopig twaalf in totaal, in het dorp. Dat doet hij op adressen waarvan hij het vermoeden heeft dat er een grote kans van slagen op een vervolg is. ,,Deze bewoners vullen hopelijk het verhaal of gedichtje aan met vier regels en sturen opnieuw de fles door.” De bedoeling is dat na vier ‘doorgeefmomenten’ de fles terug naar Hof van Bethanië komt. ,,Op deze manier heb je met een aantal ‘vreemde bekenden’ uit Mierlo een leuk verhaal, gedicht of versje gemaakt. Zo kunnen de bewoners niet alleen post versturen, maar ook ontvangen. Hoe leuk is dat?”