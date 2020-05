Flessenpost als teken van leven in Mierlo

MIERLO - In deze tijd van corona moeten we zoveel mogelijk binnenblijven. Hoe leuk is het dan om samen iets te creëren, dacht gebiedsregisseur Harold van Lieshout van de gemeente Geldrop-Mierlo. Hij verzon flessenpost.

,,Op de inkomborden van onze gemeente staan alle richtlijnen van het RIVM. Ook de boodschap: stop het eenzaamheidsvirus. Dat laatste zette mij aan het denken", aldus Harold van Lieshout (50), gebiedsregisseur van gemeente Geldrop-Mierlo.

In het woonzorgcentrum Hof van Bethanië Savant in Mierlo, waar Van Lieshout geregeld werkt, krijgen de bewoners veel post. ,,Tekeningen en knutselwerkjes, heel erg lief en mooi. Het wordt erg gewaardeerd door de mensen. Ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ook de bewoners iets zouden kunnen versturen? Bijvoorbeeld iets ludieks als 'old school' flessenpost?"

Verhaal of rijmpje

Van Lieshout besprak zijn plan met Begeleider Welzijn Activiteiten Vera Kersjes van Savant. ,,Zij was direct enthousiast en zodoende besloten we samen de spelregels op papier te zetten." Bewoners die mee willen doen, beginnen met een verhaal, rijmpje of gedicht van vier regels. ,,Dit document gaat met een speluitleg in een afsluitbare fles, met brede hals. Deze fles gaat het dorp in.”

De gebiedsregisseur zelf zet de flessen uit, voorlopig twaalf in totaal, in het dorp. Op adressen waarvan hij het vermoeden heeft, dat er een grote kans van slagen op een vervolg is. ,,Deze bewoners vullen hopelijk het verhaal of gedichtje aan met vier regels en sturen opnieuw de fles door." De bedoeling is dat na vier 'doorgeefmomenten' de fles weer terug naar Hof van Bethanië komt.

Vreemde bekenden