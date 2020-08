Flexwerken in Hofdaelfoyer en maandelijks open podium in grote zaal

GELDROP - Een sociaal-cultureel centrum opstarten in coronatijd. In het Geldropse Hofdael doen ze dat onder meer met een maandelijks open podium, huisgemaakte cake en flex-werkplekken.

Centrum Hofdael in Geldrop heeft er een paar moeizame jaren opzitten. De beoogde bezuiniging op de jaarlijkse gemeentesubsidie van 3 ton lukte niet. Er kwamen te weinig bezoekers. De horeca bracht onvoldoende op en een deel van de vergader- en kantoorruimten in het gebouw bleef onverhuurd. Het Hofdaelbestuur zei dat het voor een betere exploitatie noodzakelijk was om de -al toegezegde- verbouwing van zaal en foyer snel te laten plaatsvinden. Maar de gemeenteraad wilde juist niet investeren (in totaal 1,5 miljoen euro) zolang er niet meer garanties waren voor een forse inkomensstijging en dus subsidievermindering.

Tussenfase

Er kwamen een nieuw bestuur en directeur. Nu de verbouwing nog wel een paar jaar op zich kan laten wachten, is het aan hen om Centrum Hofdael niet alleen door die tussenfase heen te loodsen, maar ook nog te zorgen voor nieuw elan en meer bezoekers.

Een van manieren om dat te bereiken is om de foyer beter te benutten. Directeur Hannie Derks vertelt dat Marktplaats is afgestruind voor mooie spullen om de ruimte voor weinig geld aantrekkelijker te maken. ,,In de foyer, maar ook op het terras en in de zithoeken zijn bureaus neergezet waarop mensen gratis kunnen flexwerken. En voor hen is er ook de ‘Hofdeal': voor 4,50 euro zoveel koffie of thee als je wil mét een door een van onze medewerkers thuisgebakken plak cake".

Voor mensen die een vaste bureauplek willen huren in het linkerdeel van het Hofdaelgebouw gelden verschillende tarieven: 50 euro per maand voor Geldrop-Mierlose zzp’ers of mensen die werken voor een stichting, 125 euro voor alle anderen. De kantoor huurprijzen zijn 60 euro per vierkante meter per jaar.

Hapje en drankje mee de zaal in

In de programmering -volgens coronarichtlijnen- is ook ruimte voor vernieuwing. Om te beginnen: hapjes en drankjes mogen mee de grote zaal in. En dat is een positief effect van de coronaregels. Er mogen nu maar 60 mensen in de zaal en dat biedt ruimte voor andere dingen.

Maandelijks (iedere tweede donderdag) is er voortaan open podium in de grote zaal. Iedereen kan zich opgeven. Derks: ,,Dat kan heel breed zijn van muziek tot goochelen, van cabaret tot jongleren.” Toegang is gratis. Generale repetitie een week eerder. De eerste is donderdag 10 september. Verder is op dinsdag 15 september de eerste aflevering van MatineeCafé De Klos. Burgemeester Jos van Bree is de eerste gast die bevraagd wordt door Eric Koolen. Tussendoor worden de favoriete plaatjes van de gast gedraaid.

Voor informatie over deze en andere activiteiten (ook in Weverijmuseum, Kunstkwartier en De Wiele) kan onder meer de open dag bezocht worden. Die is op zondag 6 september.

De Hofdaelfoyer © Centrum Hofdael