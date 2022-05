Formateur Geldrop-Mierlo: ,,Ik heb hier geen ruziemakers aan tafel gehad”

GELDROP-MIERLO - Onafhankelijk formateur Godfried van Gestel heeft inmiddels met alle acht raadsfrachties gesproken. Hij proeft hier en daar wel verschillen, maar is ook aangenaam getroffen door de inhoudelijke overeenkomsten. ,,Ik heb hier in Geldrop-Mierlo geen ruziemakers aan tafel gehad en dat scheelt toch.”

Van Gestel heeft het zelfs over ‘absolute welwillendheid om schouder aan schouder zaken aan te pakken’. Het gaat dan bijvoorbeeld om woningbouw en een sociale gemeente willen zijn voor kwetsbare mensen.

Quote Natuurlijk denk ik ook weleens: goh als jullie tweeën nou eens een borrel met elkaar gingen drinken Godfried van Gestel, onafhankelijk formateur

Oud-politiechef en organisatiedeskundige Godfried van Gestel heeft ervaring met het formeren bij gemeenten. Hij kan de bestuurlijke cultuur van Geldrop-Mierlo dus wel beoordelen. En volgens hem is die goed. ,,Natuurlijk denk ik weleens: goh, als jullie tweeën nou eens een borrel met elkaar gingen drinken... Maar de grondhouding is goed. Je hebt gemeenten waarin raadsleden ruzie maken om het ruzie maken. Nou, dat is hier echt niet zo. Ik heb nog geen ruziemakers aan tafel gehad.”

'Zo snel mogelijk na 7 juni’

Dat er dus niet doorlopend bruggen gebouwd hoeven worden, scheelt weer bij de voortgang van het proces. Toch kan het nog even duren voordat de vijf wethouders van drie partijen (DGG, CDA en DPM) geïnstalleerd, en het zogenoemde doelstellingenakkoord gepresenteerd kunnen worden. Van Gestel hoopt zo snel mogelijk na 7 juni. Op die dag is de laatste raadsvergadering met de oude wethoudersploeg. Omdat dan nog een paar voorstellen besproken worden die onder hun verantwoordelijkheid gemaakt zijn.

Op basis van gesprekken met de acht fracties heeft Van Gestel aan DGG, CDA en DPM gevraagd om een concept-doelstellingenakkoord te schrijven. Dat zou na komend weekend klaar moeten zijn. Van Gestel staat een akkoord voor ogen dat zich zoveel mogelijk beperkt tot hoofdwegen op hoofdpunten: ,,Maar zijwegen zijn natuurlijk niet uit te sluiten”. Voorbeelden van ‘hoofdpunten’ noemt hij woningbouw, infrastructuur en de financiering van het sociaal domein.

Grondaankopen en distributiedozen mogelijk in coalitie-akkoord

Bij woningbouw gaat het waarschijnlijk ook over grondaankopen door de gemeente en over extra ambtelijke capaciteit. Daarvoor is meer geld nodig. De drie partijen kunnen besluiten om daar al iets over in het akkoord te zetten. Bij infractructuur zal het onder meer gaan over de verwachte verkeerstoename door de bouw van drie distributiecentra op Eeneind-west (Nuenen). En mogelijk willen de drie daarover ook al wat in het akkoord zetten.

Van Gestel: ,,Als het gaat over de zorg voor kwetsbare mensen, weten we al dat gemeenten daarvoor steeds minder geld uit het gemeentefonds zullen krijgen. Hoe gaat Geldrop-Mierlo dat aanpakken? En wat betekent dat voor keuzes die gemaakt worden. Ook daarover kan iets in het akkoord staan.”

Met concept-akkoord opnieuw langs de fracties

Nadat het concept-akkoord klaar is, volgt er een nieuwe ronde langs de acht fracties. Plenair of in groepjes, dat kan Van Gestel nog niet beoordelen. In ieder geval heeft een openbare behandeling van het concept-akkoord niet zijn voorkeur. ,,Dat zou weer vertragend kunnen werken. Daarbij: door de kiezers zijn de bestuurders toch gemandateerd om deze besprekingen te voeren? Maar openbaar of niet, dat is aan de drie partijen.”