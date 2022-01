Fors meer vuurwerkoverlast in Geldrop-Mierlo; vooral in Mierlo-Oost knalde het

Automobi­list aangehou­den na au­to-ongeluk op de A67 bij Mierlo

MIERLO - Na een ongeval op de A67 bij Mierlo zaterdagavond, heeft de politie een automobilist aangehouden. De bestuurder wordt ervan verdacht onder invloed in de auto te zijn gestapt en het ongeluk te hebben veroorzaakt. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

23 januari